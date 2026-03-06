格闘技イベント「RIZIN」は6日、都内できょう7日に有明アリーナで開催する「RIZIN.52」の前日計量が行われた。セミでRIZINMMAルール5分3R（71・0キロ）で対戦する桜庭和志の息子の大世（フリー）は70・50キロ、ルイス・グスタボ（ブラジル）は70・80キロで計量をパスした。計量パスした桜庭は「皆さんの時期の変わり目というか新生活が始まる頃の試合なので、RIZIN今年1発目ということなので、少し早ですけど満開の桜を咲