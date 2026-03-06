横浜F・マリノスは6日、神奈川県横須賀市のクラブ施設「F・マリノススポーツパーク」で全体練習を行い、FC東京戦（7日、東京・MUFG国立）に向けて調整した。FW谷村海那（28）は2日遅れのバースデー弾で不敗神話を継続させる。谷村はこの日、報道陣に公開された冒頭15分間の練習ではパス交換やミニゲームで軽快に動いた。前節・東京V戦では待望の今季初得点をマーク。練習後の取材では「点を取れないと落ちていく。取ることがで