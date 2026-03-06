“推し活”の楽しさをボードゲームで味わえる――。そんなユニークな新作が「人生ゲーム」に登場する。4月下旬に発売される『サンリオキャラクターズ 人生ゲーム』は、人気キャラクターの中から自分の“推し”を選び、応援しながら勝利を目指す内容。近年広がる“推し活”文化を取り入れた新しい「人生ゲーム」として展開される。【画像】可愛すぎる…！「サンリオキャラクターズ 人生ゲーム」「人生ゲーム」は1968年に発売さ