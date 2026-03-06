◇オープン戦阪神5―0ソフトバンク（2026年3月6日甲子園）阪神の育成・福島圭音外野手（24）が“ホームランキャッチ”のスーパープレーで試合を締めくくった。超絶攻守が飛び出したのは5点優勢の9回。2死から広瀬の放った中堅へのホームラン性の大飛球を追うとジャンプ一番で背中をフェンスにぶつけながら好捕した。背番号126のファインプレーでのゲームセットにこの日が“開幕”で甲子園に多く詰めかけたファンも大歓声