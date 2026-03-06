消費税減税をめぐって自民党内で行われた会合。減税への慎重論が相次ぎました。食料品の消費税ゼロや給付付き税額控除を議論する「国民会議」が先週立ち上がったのに合わせ、自民党もきょう、税制調査会で議論を本格的に始めました。自民党小野寺五典 税調会長「国民の受益と負担や国民経済に大きな影響を及ぼすことであります」自民党は選挙公約に「飲食料品の消費税ゼロ」を掲げましたが、出席者からは「消費税は社会保障