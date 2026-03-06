「オープン戦・阪神５−０ソフトバンク」（６日、甲子園球場）投打のかみ合った阪神が、甲子園でのオープン戦初戦を白星で飾った。先発は開幕投手公表後、初登板となった村上。初回２死から野村、山川の連打でピンチを招くも正木を１４８キロ直球で空振り三振を奪った。二回は全てフライアウトで三者凡退に封じ、三回も３人で料理。３回２安打無失点の好投を示した。中でも際立ったのは２番・柳田との対戦だ。初回１死では