（台北中央社）台北市の超高層ビル、台北101で5日夜、野球の国際大会「ワールド・ベースボール・クラシック」（WBC）を戦う台湾代表を応援するメッセージが壁面にともされた。台湾代表のスローガン「台湾尚勇」（台湾が最も勇敢）や「TEAM TAIWAN」「台日友好」などのメッセージが代わる代わる表示され、台湾代表にエールを送った。台湾はこの日、初戦のオーストラリア戦で、0-3で完封負けを喫した。6日夜には日本と対戦する。台北