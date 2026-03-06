柏レイソルは6日、東京国際大学のMF古谷柊介について2027年からの加入が内定したことを発表した。また、古谷は2026年JFA･Jリーグ特別指定選手に承認され、今シーズンの公式戦出場が可能に。背番号は「30」に決定した。古谷は2005年1月26日生まれの現在21歳。フォルテ野田SC、柏レイソルA.A.TOR'82、日本体育大学柏高校を経て、現在は東京国際大学に在学している。今年1月にはロサンゼルス・オリンピック世代のU−21日本代表