かつてレアル・マドリードで活躍した元ウェールズ代表FWガレス・ベイル氏が、古巣の監督人事について言及した。5日、スペイン紙『アス』がコメントを伝えている。レアル・マドリードは無冠に終わった昨シーズン終了後、カルロ・アンチェロッティ元監督が退任し、クラブOBでありレヴァークーゼンを史上初のブンデスリーガ無敗優勝に導いたシャビ・アロンソ前監督を招へいした。ラ・リーガ開幕6連勝と好スタートを切ったものの、