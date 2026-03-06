古橋亨梧、現地メディアが新天地候補にあげたのは？英２部の２クラブに注目かレンヌで苦しんだ古橋亨梧は今季、バーミンガムに移籍して心機一転をはかった。だが、チャンピオンシップ（イングランド２部）でも苦しんでいるのは周知のとおりだ。セルティック時代の得点力を期待されて加入したが、公式戦29試合出場で３得点。リーグ戦では26試合で一度しかゴールを決められていない。出場機会は減っていき、冬には去就も騒が