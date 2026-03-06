俳優の勝地涼と瀧本美織がW主演を務める、読売テレビ・日本テレビ系1月期木曜ドラマ『身代金は誘拐です』（毎週木曜後11：59〜深0：54※全11話）の第10話が、12日に放送される。それに先立って、勝地、瀧本、浅香航大、桐山照史、泉谷星奈、畠桜子、磯山さやか、きゃんひとみ、高嶋龍之介（※高＝はしごだか）らキャスト陣がクランクアップを迎えた。【写真】やっと笑顔に！クランクアップを迎えた泉谷星奈本作では、2025年1