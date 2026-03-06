昭和歌謡とシャンソンがジャンルの壁を超えて共演する『クミコ×タブレット純 昭和ジュークBOX 〜昭和歌謡とシャンソンの夕べ デラックス〜』。4月4日に東京・有楽町よみうりホールで開催されるこのイベントに、BS日テレの音楽番組『現役歌王JAPAN』からゲストとしてJuni（ジュニ）、Masaya（マサヤ）、Shin（シン）の3人が招かれる。【写真】ゲストで参加するMasaya、Juni、Shin初顔合わせとなる若いシンガーたちとクミコに、