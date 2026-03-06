ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は6日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う野球の日本代表「侍ジャパン」は台湾と対戦する。すでにC組はナイターの日本―台湾を前に日程を消化している。オーストラリアが2戦2勝、韓国が1勝0敗とし、逆に台湾は1敗、チェコは2敗となっている。準々決勝進出の上位2カ国に入るには、1敗までは許容範囲となる。2敗した場合は混戦となることが予想される。【WBC開催