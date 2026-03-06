ロックバンド・ONE OK ROCKが、アジアツアー『DETOX Asia Tour 2026』の上海公演を中止することを発表した。公式Xアカウントで明らかにした。【写真】ONE OK ROCK、上海公演の中止を発表【全文】発表によると、中止となったのは5月9日に上海虹口サッカー場で開催予定だった公演。投稿では「予期せぬ事情」により公演を中止すると説明し、「上海でファンのみなさんに会えないのは残念ですが、またお会いできるのを楽しみにして