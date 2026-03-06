税関で輸入を差し止められた偽ブランド品などの知的財産侵害物品＝6日午後、財務省財務省は6日、2025年の税関における偽ブランド品など知的財産侵害物品の輸入差し止めが、前年比3.8％減の3万1760件だったと発表した。公表開始以来、3番目に多い水準で、3万件超えは3年連続。有名メーカー製に似せたイヤホンやバッテリーなど、安全性が保証されていない電気製品の差し止めが増えた。電子商取引（EC）を介した模倣品の販売が見