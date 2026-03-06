格闘技イベント「RIZIN」は6日、都内できょう7日に有明アリーナで行われる「RIZIN.52」の前日計量を行った。メインのRIZINMMAルール5分3R（66・0キロ）で対戦する秋元強真（JTT）は66・0キロ、パッチー・ミックス（米国）は65・95キロで計量をパスした。計量をパスした秋元とミックスはフェイス・オフでは額をくっつけての一触即発するのシーンも。秋元は試合後の8日が20歳の誕生日。「もうホントに覚悟も決まってるのでボ