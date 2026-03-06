川崎競馬を主催する神奈川県川崎競馬組合は6日、小向トレセン（同競馬の厩舎地区と練習馬場）の平塚市内への移転を断念した経緯について、同競馬の公式サイトで見解を発表した。川崎市幸区の多摩川河川敷に位置する「小向トレセン」は、2019年の台風19号により、調教に使用する馬場が水没するなど、大規模な浸水被害を受けた。加えて施設の老朽化も進んでいるため、同組合は施設の移転が不可欠と判断。平塚市内への移転を目指