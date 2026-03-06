プロ野球・阪神などで活躍した解説者の藪恵壹氏が６日、ＭＢＳ「よんちゃんＴＶ」に生出演。「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ侍ジャパン−台湾代表」に向けて見どころを語った。連覇を目指す侍ジャパンがいよいよ午後７時にプレーボール。先攻で、大谷翔平選手が１番を任される可能性もあることから、藪氏は「まず１点取ろうという作戦に出ると思うんですよね。大谷選手のホームランに期待しましょう