ＴＢＳが６日、東京・赤坂の同社で「２０２６年春の改編説明会」を行い、人気バンド「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥ」の冠番組「テレビ×ミセス」（ＴＢＳ系）を月曜午後９時にレギュラー放送することを正式発表した。昨年６月と１１月に特番として放送した同番組は、日本レコード大賞で３年連続の大賞受賞を果たし、音楽シーンを席巻し続けている「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥ」がグループでＭＣを務め、“テレビとミセ