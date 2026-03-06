格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ．５２」（７日、東京・有明アリーナ）の公開計量が６日に都内で行われ、出場予定の全選手が計量をパスした。メインで元ベラトールバンタム級王者のパッチー・ミックス（３２）と対戦する秋元強真（１９）は６６キロジャストでクリアして「もう本当に覚悟も決まっているんで。必ずボコボコにして最高の誕生日にしようと思っているので。どうなっても、必ず勝ちます」と勝利を確信。対するミックスは