第９８回選抜高校野球大会で２年ぶり出場の大阪桐蔭・西谷監督が４年ぶりの王座奪還、１０度目の甲子園優勝に燃えている。１回戦最後となる第６日第１試合で古豪・熊本工との対戦が決定。西谷監督は「１年間、出れてなかったからこそ日本一というものを目指す集団でありたい。戦力がある、ないではなく、出る限りは日本一を目指す」とナインに意識を徹底させている。それが簡単ではないことは分かっているが「先輩たちはやって