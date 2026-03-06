Photo: 小野寺しんいち 2025年5月1日の記事を編集して再掲載しています。新たなスマホの定番として人気を集めているPixelシリーズ。目を見張るほど美しい写真が撮れるPixel 9 Proや、優秀な廉価モデルであるPixel 9aなどが最新の機種です。カスタマイズ性が高いAndroid OSは、自分好みに設定できる反面、iPhoneなどから乗り換えたユーザーは少し混乱することもあるかもしれません。ここでは