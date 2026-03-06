格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ．５２」（７日、東京・有明アリーナ）の公開計量が６日に都内で行われ、スクランブル出場でビクター・コレスニック（２９＝ロシア）と対戦する武田光司（３１）が無事に計量をパスした。当初、コレスニックとは相本宗輝（２６）が対戦予定だったが、直前の交通事故のためドクターストップにより欠場が決定。これを受けて急きょオファーを受けたのが武田で、４日に出場が決まり５日に正式発表される