5日に行われたチャイニーズ・タイペイ-オーストラリア戦ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が5日、東京ドームで開幕し、チャイニーズ・タイペイ代表はオーストラリア代表との一戦に0-3で敗れた。三塁側スタンドを中心にチャイニーズ・タイペイのファンが大挙して詰めかけ、序盤から球場の空気は独特の熱気に包まれた。そんな中、三塁側スタンドにいた“美女”の発見報告が相次いだ。三塁側内野席に設けられたチャイニ