銀行預金は目減りする「いま40代の人が老後となる頃にはかなりの格差が広がることでしょう。少子化の日本では、この数十年で、中間層が『中の上』と『中の下』に分かれ、『中の中』がスカスカとなります。資産運用をし、株式からの配当所得を得られるか否かが、分かれ道なのです」元衆議院議員でタレントとして軽妙な話術でお茶の間の人気を博す杉村太蔵氏が厳しい表情でそう説く。太蔵氏には「投資家」の一面もある。’10年、永田