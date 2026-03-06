ある時は最高の美術品。また、ある時はなくてはならない実用品「ガラス」。人々がガラスという素材とどのようにつきあってきたかをたどる展覧会「ガラスとともに―玻璃文庫名品撰」が神戸市立博物館（神戸市中央区京町）で開かれている。神戸松蔭女子学院大学（現在の神戸松蔭大学）名誉教授の棚橋淳二さんが長年にわたり集めたガラス資料「玻璃文庫コレクション」寄贈を記念して企画された展覧会で、江戸時代の和ガラス「びいど