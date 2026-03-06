第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の組み合わせ抽選会が６日、大阪市内で行われた。史上４校目の春連覇を目指す横浜（神奈川）は、初戦の相手が実力校・神村学園（鹿児島）に決まった。【記録メモ】両校は甲子園初対戦。横浜はセンバツ連覇挑戦校。鹿児島勢との対戦は、９８年夏２回戦○６−０鹿児島実の１度のみだ。松坂大輔が、杉内俊哉に投げ勝ち、完封勝利。この大会で優勝、春夏連覇を達成した。