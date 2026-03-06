第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の組み合わせ抽選会が６日、大阪市内で行われた。開幕戦（１０：３０）は帝京（東京）対沖縄尚学（沖縄）の注目カードとなった。【記録メモ】東京勢と沖縄勢の開幕試合はセンバツ史上初（夏は２００２年帝京○１１−８中部商の１度）。東京のセンバツ開幕戦は４勝５敗に対し、沖縄は０勝３敗。沖縄尚学も１３年●２−１１敦賀気比。また、沖縄尚学は夏春連覇挑戦校。