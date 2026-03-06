◆第４４回中山牝馬Ｓ・Ｇ３（３月７日、中山競馬場・芝１８００メートル）＝３月６日、美浦トレセンアイルランドトロフィー、中山金杯と重賞で２戦続けて２着のアンゴラブラック（牝５歳、美浦・尾関知人厩舎、父キズナ）はレース前日、まずは坂路を４ハロン６７秒０―１６秒１で駆け上がると、その１０分後にはＷコースでゆったりとキャンター調整した。尾関調教師は「高い状態でキープできています。条件は合うと思うので頑