タレントの鈴木聖（たから、２５）が６日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新し、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「スロパチステーション」に出演する、れんじろうとの結婚を発表した。Ｘとインスタグラムに文書で「いつも応援してくださっている皆さまへ私事ではありますが、このたびスロパチステーションのれんじろうさんと、結婚いたしましたことをご報告させていただきます。急なご報告でびっくりさせてしまいごめんなさい」と公