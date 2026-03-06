鄂州花湖国際空港の駐機場で積み込み作業中の貨物機。（２０２５年７月１１日撮影、鄂州＝新華社記者／肖芸九）【新華社北京3月6日】中国物流購買連合会航空物流分会は6日、中国で2月に新たに開設された国際航空貨物路線は7路線で、運航便数は週18往復以上増えると明らかにした。新路線の内訳はアジアが4路線、欧州が2路線、北米が1路線だった。運航する航空会社は4社で、うち国内の航空会社は1社。輸送貨物は越境電子商取引（