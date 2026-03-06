シンガー・ソングライターのあいみょんが6日、自身のXを更新し「今日31歳になった」と誕生日を迎えたことを報告した。【写真】「6人きょうだいだったのか！」31歳を迎えたあいみょんの多幸感あふれるショットあいみょんは「6人きょうだい次女、今日31歳になった父ちゃん母ちゃんにありがとうやね」とつづり、あいみょんの写真が大きくデコレーションされた、豪華なケーキとの愛らしいショットを披露している。続けて「みん