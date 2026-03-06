ＡＫＢ４８の川村結衣と水島美結が６日、都内で行われたニッポンエールプロジェクト協議会第７弾「北海道酪農応援新商品記者発表会」に出席した。ともに北海道出身でニッポンエールコラボオリジナルメニューを試食して紹介。北海道の乳製品が使われたデザートを豪快にほおばった。川村は「一度食べたら手が止まらなくなってしまうおいしさ」などと商品をアピールした。３月１４日にはホワイトデーとして牛乳を送るイベントも