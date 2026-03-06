首都・東京で殺人や強盗などの凶悪犯罪に立ち向かう精鋭集団の警視庁捜査一課。そのトップに畑孝博氏が9日付けで新たに就任する。畑氏は「被害者のために絶対に犯人を検挙するという信念を持って捜査にあたる」と決意を語るとともに、未解決事件についても「新たな鑑定や捜査手法があればすべて試し、情報の裏どりを徹底する」と力を込めた。専門家として海外派遣鑑識課長など歴任畑氏は埼玉県八潮市出身。テレビドラマの影響で