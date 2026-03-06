俳優の吉沢亮（32）が5日、京都・南座で行われている花形歌舞伎特別公演「曽根崎心中物語」（25日まで）を観劇した。吉沢亮&STAFFの公式X（旧ツイッター）で報告された。同公演に出演する中村壱太郎と尾上右近、壱太郎の父・中村鴈治郎と笑顔で並んだショットを投稿。「京都南座にて #曽根崎心中物語 を観劇した本日の吉沢。特別対談コーナーでは #国宝 に触れてくださり喜久雄こと吉沢も、うひゃひゃと笑っていました」と