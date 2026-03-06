◇オープン戦阪神5―0ソフトバンク（2026年3月6日甲子園）2年連続の開幕投手を担う阪神・村上頌樹投手（27）が6日、ソフトバンクとのオープン戦で先発し、3回2安打無失点と好投した。初回は野村、山川に連打を浴びるも、2死一、三塁から正木を高めの直球で空振り三振。2、3回は変化球を織り交ぜながら、テンポよく三者凡退に封じ込めた。開幕投手公表後初めての先発。名前がコールされると、虎党からの大歓声が聖地に