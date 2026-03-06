新幹線で下半身を露出するなどしたとして公然わいせつ罪に問われた熊本市、医師の男の被告（３９）に対し、福島地裁郡山支部（下山洋司裁判官）は５日、懲役６月、執行猶予３年（求刑・懲役６月）の判決を言い渡した。公判では長期間にわたり、露出行為をやめては再開することを繰り返していたことが明らかになった。判決によると、被告は昨年５月２０日と２４日、県内を走行中の東北新幹線の車内で下半身を露出するなどした。