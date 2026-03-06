ボクシングの４団体統一世界スーパーバンタム級王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝が、元世界３階級制覇王者でＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝と５月２日に東京ドームで戦うことが６日、主催者から正式に発表され、都内で記者会見が行われた。最強モンスターに挑む中谷は「５月２日は僕のキャリアにとっても一番大きい戦いになる。井上尚弥という男に勝利して、必ず世界王者になりたい。中谷潤人の最高