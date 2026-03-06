【NASCAR】第3戦 DuraMax Texas Grand Prix（サーキット・オブ・ジ・アメリカズ／日本時間3月2日）【映像】魔のコーナーでレッドブルが撃墜された瞬間一瞬の判断や僅かな接触が大きな代償を生むモータースポーツの世界。密集状態での激しいポジション争いのなか、19歳の新星ルーキーが34歳のベテランと交錯してスピンを喫するインシデントが発生し、視聴者から同情の声が寄せられた。アクシデントが起きたのは、ステージ2がス