テレビ埼玉（テレ玉）は6日、2016年（平28）4月から生放送を続ける「情報番組マチコミ」（月〜金曜午後4時30分〜5時30分、5時まではtvk、チバテレにもネット。再放送は月〜金曜午後9時）が、放送11年目に突入する4月の放送から、曜日別パーソナリティーをリニューアルすると発表した。月曜がダイアモンド☆ユカイ（63）から、NHK Eテレ「おかあさんといっしょ」第11代体操のお兄さんの小林よしひさ（44）、火曜がシンガー・ソング