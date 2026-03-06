日本ハムは投打に強力な布陣をそろえ、今季の戦いぶりも注目されている（C）KentaHARADA/CoCoKARAnextすでにオープン戦も入り、3月27日の開幕を見据え、各チーム着々と調整を進めている。そんな中、今季こそV奪還を狙う新庄監督率いる日本ハムの選手の特徴について中日でヘッドコーチも務めた片岡篤史氏が自身のYouTubeチャンネルで語った。【中日キャンプ 】今年鵜飼が覚醒する︎ドラ5新保茉良に片岡が注目A