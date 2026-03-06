金メダルのシャイドロフを祝福するマリニン(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートで、団体金メダルに貢献しながら、男子シングルでは8位と敗れたイリア・マリニン（米国）が、新たな栄誉を手にした。国際オリンピック委員会（IOC）は現地時間3月5日、国際フェアプレー委員会（CIFP）と共同で、同大会のフェアプレー賞の受賞者を発表。マリニンが選出された。【写真】これぞスポーツマンシップ！金メダルの