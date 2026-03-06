ホールインワンを達成し、笑みを浮かべる小祝さくら(C)Getty Images女子ゴルフの国内ツアー開幕戦「ダイキンオーキッドレディース」（沖縄・琉球GC）の第2日が3月6日に行われ、約7か月ぶりの復帰戦となった小祝さくらが、ホールインワンを達成した。【動画】復帰戦で魅せた！小祝さくらのホールインワンをチェック160ヤードの13番パー3。7番アイアンで放ったティーショットは、ピン手前約1mに落ち、3度弾んで、カップに吸い込