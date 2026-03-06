第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の組み合わせ抽選会が６日、大阪市内で行われた。史上４校目の春連覇を狙う横浜（神奈川）は、激戦のＢブロックに入った。甲子園Ｖ経験校の智弁学園（奈良）、東洋大姫路（兵庫）、花咲徳栄（埼玉）に加え、２３年夏、２４年夏に甲子園４強の神村学園（鹿児島）、昨秋の明治神宮大会４強の花巻東（岩手）と強敵ぞろいで、抜け出すのは容易ではない。しかし、横浜は１９年ぶ