◆オープン戦阪神５―０ソフトバンク（６日・甲子園）阪神が、２０２６年の甲子園初戦でソフトバンクに完封勝利した。昨年の日本シリーズで敗れた悪夢を払拭（ふっしょく）した。２年連続開幕投手に内定している村上が先発し、３回２安打無失点４奪三振の好投。その後は６人のリリーフ陣も走者を出しながら粘り、スコアボードに０を刻んだ。攻撃陣は、４回に大山が左翼フェンス直撃の先制二塁打。６回に浜田の投手強襲適時