◇オープン戦阪神5―0ソフトバンク（2026年3月6日甲子園）阪神はソフトバンクに勝利した。ソフトバンクとは昨年10月30日の日本シリーズ第5戦で敗れてシリーズ敗退となって以来の“再戦”。チームにとっては甲子園での今春初実戦となった。打線で存在感を示したのは大山だった。4回、2死二塁で松本の直球を捉えて左翼フェンス直撃に先制適時二塁打。大山は6回1死一塁でも右前打を放って好機を広げ、その後の浜田のタイム