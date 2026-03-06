◆日本男子プロゴルフツアーＩＳＰＳハンダ・日本オーストラレーシア選手権第２日（６日、ニュージーランド・ロイヤルオークランド＆グレンジＧＣ＝７２２１ヤード、パー７２）オーストラリアツアーとの共同主管で、２０２６年シーズンの国内男子ツアー開幕戦の新規大会は予選ラウンドが終了した。プロ４年目で初優勝を狙う岡田晃平（２４）＝フリー＝が２打差７位で出て１イーグル、５バーディー、２ボギーの６７をマーク