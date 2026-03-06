スポーツニッポン評論家で、元阪神の赤星憲広氏（49）が、6日までに更新されたYouTubeチャンネル「ytv阪神応援チャンネル・トラトラタイガース」に出演。運動神経が抜群という投手について語った。昨季リーグ王者の阪神は、投手陣の層が厚い。今季はさらに楽しみな存在がいるとして、赤星氏は「下村海翔」の名前を挙げた。下村は青学大からドラフト1位で24年に入団。同年4月にトミー・ジョン手術を受け、長いリハビリ期間に