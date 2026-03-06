韓国の男性５人組グループ「ＴＯＭＯＲＲＯＷＸＴＯＧＥＴＨＥＲ」のヨンジュンが６日、ＭＬＢ公式Ｘ（旧ツイッター）に登場。ファンへメッセージを送った。ヨンジュンはＷＢＣ史上初の公式サウンドトラック「２０２６ＷｏｒｌｄＢａｓｅｂａｌｌＣｌａｓｓｉｃ」に参加しており、韓国代表のユニホームを身にまとって「ワールドベースボールクラシックのテーマソングがリリースされました。チェックしてください！」