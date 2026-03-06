自民党内で旧派閥のメンバーを中心とした会合が相次いで開かれています。裏金問題で解体した派閥が再び復活するのでしょうか。“政治は夜、動く”、そんな動きが戻ってきたのでしょうか。記者「二階元幹事長が旧派閥の会合がおこなわれる建物に入っていきます」きのう、銀座の懐石料理店に姿を見せたのは、引退した自民党の二階元幹事長。旧二階派に所属した議員20人以上が集まり、会合を開きました。自民党二階俊博 元幹事